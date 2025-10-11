Mostra di foto ‘C’è vita oltre gli 80 anni’ presso le vetrine della filiale de La Cassa in piazza del popolo di Ravenna

In occasione della “Festa dei nonni” è stata inaugurata la mostra delle foto vincitrici e segnalate del Concorso dal tema “C’è vita oltre gli 80”, presso le vetrine della Filiale de La Cassa in piazza del popolo di Ravenna. Alla presenza di molti dei partecipanti al concorso e dei soci della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it