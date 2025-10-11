Mostra di foto ‘C’è vita oltre gli 80 anni’ presso le vetrine della filiale de La Cassa in piazza del popolo di Ravenna
In occasione della “Festa dei nonni” è stata inaugurata la mostra delle foto vincitrici e segnalate del Concorso dal tema “C’è vita oltre gli 80”, presso le vetrine della Filiale de La Cassa in piazza del popolo di Ravenna. Alla presenza di molti dei partecipanti al concorso e dei soci della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il sorriso di Paolo Borsellino: un video inedito mostra momenti di vita privata del magistrato
Mario Quadraroli, l’arte come missione di vita: “Quella volta in cui Sean Connery mi aiutò ad allestire una mostra”
La mostra fotografica "Vita morte amore perdita" in Provvederia dall'11 al 19 ottobre Diego Landi e Damson Artist esplorano temi potenti e trasformativi, catturando attimi fugaci ed emozioni che plasmano l'esperienza umana
La mostra fotografica "Vita morte amore perdita" in Provvederia dall'11 al 19 ottobre Diego Landi e Damson Artist esplorano temi potenti e trasformativi, catturando gli attimi fugaci e le emozioni profonde che plasmano l'esperienza umana
Secret Dolce Vita, la mostra di foto inedite sull'Italia del Novecento a via Veneto - Secret Dolce Vita è la mostra che arriva in via Veneto in occasione di Dolce&Gabbana Alta Moda Roma. Riporta romatoday.it
'Una vita per lo sport', una mostra per la visibilità delle esperte dello sport - L’esposizione realizzata da Fondazione Bracco nasce nell’ambito del progetto “100 donne contro gli stereotipi” (“#100esperte”), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall'associazione Gi. Si legge su adnkronos.com