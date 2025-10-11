Mostra del tartufo inizia Sant’Angelo in Vado

Si alza il sipario sulla 62ª edizione della Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado, che proporrà talk, premi, spettacoli, grandi ospiti, arte, gastronomia e metterà al centro la tutela dell’habitat naturale del pregiato fungo ipogeo, dell’ambiente e del territorio. L’inaugurazione di oggi sarà preceduta, alle 14.30, da un talk e da un’esperienza di cerca collettiva al tartufo, nella sede dell’azienda Fabiano Martelli Tartufi. Alle 16.30 toccherà a uno spettacolo di falconeria in piazza delle Erbe - Area Kids, alle 17, nei giardini Avis, si aprirà la mostra d’arte diffusa Ai Posteri dell’associazione culturale Avernì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

