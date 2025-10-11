Mostra del tartufo inizia Sant’Angelo in Vado

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sulla 62ª edizione della Mostra nazionale del tartufo bianco di SantAngelo in Vado, che proporrà talk, premi, spettacoli, grandi ospiti, arte, gastronomia e metterà al centro la tutela dell’habitat naturale del pregiato fungo ipogeo, dell’ambiente e del territorio. L’inaugurazione di oggi sarà preceduta, alle 14.30, da un talk e da un’esperienza di cerca collettiva al tartufo, nella sede dell’azienda Fabiano Martelli Tartufi. Alle 16.30 toccherà a uno spettacolo di falconeria in piazza delle Erbe - Area Kids, alle 17, nei giardini Avis, si aprirà la mostra d’arte diffusa Ai Posteri dell’associazione culturale Avernì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mostra del tartufo inizia sant8217angelo in vado

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra del tartufo, inizia Sant’Angelo in Vado

In questa notizia si parla di: mostra - tartufo

A Quadri c'è la mostra mercato del tartufo, fra sapori del territorio e intrattenimento

Mostra Mercato Tartufo Bianco San Giovanni d’Asso: appuntamento l’8-9 e 14-15-16 novembre

A Colliano torna la Mostra Mercato del Tartufo: un viaggio di quattro giorni alla scoperta di un'eccellenza

Cerca e talk scientifici, torna la Mostra del tartufo bianco - Sabato 11 ottobre alle 18 apre la 62/a Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) ... Scrive msn.com

mostra tartufo inizia sant8217angeloMostra mercato del tartufo: 3 giorni di gusto - Il Re della tavola in tutte le sue declinazioni è pronto a deliziare ogni palato con tre giorni di gustose iniziative. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mostra Tartufo Inizia Sant8217angelo