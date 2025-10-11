Mossa di Macron Lecornu scelto di nuovo come premier | Accetto per dovere Il nodo della manovra e la sfiducia dei partiti

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macron ci riprova. Il presidente della Repubblica francese ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro e lo ha incaricato di formare un governo. Una storia che si ripete. Se il copione sarà identico a quello andato in scena nelle scorse settimane lo scopriremo molto presto. Piccolo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mossa - macron

Mossa disperata di Macron: va a caccia di «responsabili» pur di salvare il governo

Francia, altra mossa guerrafondaia di Macron: "Ospedali verso scenario di guerra, pronti ad accogliere 15mila soldati e a curarne 250 al giorno"

Brigitte Macron, le prove che è donna arrivano in tribunale: la mossa dopo la diffamazione in Usa

mossa macron lecornu sceltoMossa di Macron, Lecornu scelto di nuovo come premier: "Accetto per dovere". Il nodo della manovra e la sfiducia dei partiti - Tra le proteste del Rassemblement National e della sinistra francese Macron ci riprova. Riporta europa.today.it

mossa macron lecornu sceltoLecornu-bis, mossa disperata di Macron. Destra e sinistra: subito mozione di censura - Destra e sinistra: subito mozione di censura" pubblicato il 11 Ottobre 2025 a firma di Luana De Micco ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Mossa Macron Lecornu Scelto