Moschiano incendio al nuovo municipio | identificato e denunciato un 57enne

Avellinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del Commissariato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

