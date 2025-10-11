Morto l' ex professore del liceo artistico e architetto Gianfranco Marchetti

Lutto nel mondo scolastico di Pescara per la scomparsa dell'architetto Gianfranco Marchetti.Marchetti aveva 78 anni e lascia la moglie Patrizia, il figlio Filippo, la nuora Giulia, la sorella Silvana.La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella in via Fosso Foreste 38 a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

