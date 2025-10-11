Morto in ospedale dopo essere stato sedato e legato al letto | il tribunale propone risarcimento

Una "carenza assistenziale" avrebbe ridotto almeno del 20% le chance di vita di Alfredo Fico, il giovane di 25 anni deceduto nell'aprile 2019, nell'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato sedato e legato al letto. È la conclusione a cui è giunto tribunale civile di Napoli che ora propone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

