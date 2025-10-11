Morto in ospedale dopo essere stato sedato e legato al letto | il tribunale propone risarcimento

Napolitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una "carenza assistenziale" avrebbe ridotto almeno del 20% le chance di vita di Alfredo Fico, il giovane di 25 anni deceduto nell'aprile 2019, nell'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato sedato e legato al letto. È la conclusione a cui è giunto tribunale civile di Napoli che ora propone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - ospedale

L’ospedale di Gallipoli: “Non è morto il bimbo spezzino al parco acquatico”. Aperta indagine

Detenuto morto in ospedale, i famigliari: “Vogliamo la verità”

Neonato di Campofilone morto in ospedale a Fermo, altri tre indagati. Disposta una nuova perizia medico-legale

morto ospedale dopo essereVa in ospedale e scompare, lo trovano morto dopo 10 giorni nello stesso nosocomio: familiari denunciano - Giovanni Cuvello, 73 anni, è stato trovato morto nello stesso ospedale a Palermo in cui era stato visto l’ultima volta dieci giorni fa ... Si legge su fanpage.it

morto ospedale dopo essereMorto dopo Tso, giudice propone risarcimento alla famiglia - Una "carenza assistenziale" avrebbe ridotto almeno del 20% le chance di vita di Alfredo Fico, il giovane di 25 anni deceduto nell'aprile 2019, nell'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato sedat ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Ospedale Dopo Essere