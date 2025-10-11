Morto in ambulanza dopo l’arresto col taser sotto accusa cinque carabinieri | il caso a Napoli di Anthony Ihaza Ehogonoh

Cinque carabinieri risultano indagati nell’inchiesta sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto lo scorso 7 ottobre a Napoli durante il trasporto in ambulanza, dopo essere stato colpito con un taser dai militari intervenuti per bloccarlo. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire lo svolgimento dell’autopsia. L’ipotesi di reato è eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. Tra gli accertamenti disposti dalla Procura è prevista anche una perizia tecnica sul taser sequestrato. L’esame autoptico è stato fissato per martedì 14 ottobre. La ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online