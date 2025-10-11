Morto dopo il taser | 5 carabinieri indagati a Napoli
AGI - Sono cinque i carabinieri indagati dalla procura di Napoli per la morte di uomo nordafricano di 35 anni dopo l'uso del taser per immobilizzarlo. Il fatto è accaduto nel centro di Napoli nel quartiere Chiaia lunedi' scorso. L'iscrizione nel registro degli indagati e' un atto dovuto per permettere gli accertamenti tra cui l'esame autoptico.. 🔗 Leggi su Agi.it
