Morto dopo essere stato colpito col taser | indagati cinque carabinieri
Morto dopo una scarica di taser: la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque carabinieri. È stata fissata per inizio settimana l'autopsia sul corpo di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri a Chiaia con una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leonardo, poliziotto siciliano morto dopo improvviso malore, stava per diventare papà: i suoi organi salveranno altre vite
Morto dopo 19 anni di calvario. «Si ammalò dopo i vaccini nell'esercito»
Napoli, morto in ambulanza un uomo di 35 anni dopo essere stato colpito con un taser - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza mentre veniva trasportato all’ospedale di Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti per sedare una lite in famiglia, segnalata p ... Come scrive tg.la7.it
Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Scrive tg24.sky.it