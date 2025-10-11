Morto a Roma bimbo di 3 anni era arrivato da Gaza con un tumore | Cure cominciate troppo tardi

Il bambino aveva un tumore in fase avanzata: quando era nella Striscia di Gaza, a causa dei continui bombardamenti di Israele, non è riuscito ad accedere alle cure. Arrivato a Roma, era ormai troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

