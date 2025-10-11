Morto a Napoli dopo essere stato colpito col taser | indagati 5 carabinieri

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque carabinieri sono indagati per la morte di Anthony Ihaza Ehogonoh; l'uomo è deceduto dopo essere stato colpito col taser. Il reato contestato è eccesso colposo dell'uso legittimo di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

