Morto a Napoli dopo essere stato colpito col taser | indagati 5 carabinieri
Cinque carabinieri sono indagati per la morte di Anthony Ihaza Ehogonoh; l'uomo è deceduto dopo essere stato colpito col taser. Il reato contestato è eccesso colposo dell'uso legittimo di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
