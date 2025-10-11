Morto a 72 anni Roberto Nordacchione il re del ginocchio che operò anche Roberto Baggio

È morto a 72 anni Roberto Nardacchione, luminare della chirurgia del ginocchio: nel corso della sua carriera operò anche l'ex campione Roberto Baggio.

morto a 72 anni roberto nordacchione il re del ginocchio che oper242 anche roberto baggio

