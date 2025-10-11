Morti nell’incendio in casa due anziani e il figlio trovate tracce di accelerante Le urla sentite dalla vicina | Il padre urlava Carlo brucia

È di tre vittime il bilancio dell’incendio divampato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Le fiamme hanno costretto una quarantina di residenti a evacuare l’edificio, che si trova in via Cairoli. Otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo l’inalazione dei fumi, ma nessuno di loro è in condizioni gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, dimesso poco dopo l’accesso in pronto soccorso. Chi sono le tre vittime. A perdere la vita nell’incendio della scorsa notte a Cornaredo è stata una coppia di anziani — Benito Laria, 88 anni, e Carmela Greco, 82 anni — insieme al figlio 55enne Carlo Laria. 🔗 Leggi su Open.online

Due detenuti sono morti nelle ultime ore nel carcere di San Vittore, a Milano. Il primo, un uomo di 36 anni di origine peruviana, a seguito di un malore. Soccorso dal personale sanitario dell'istituto e trasferito d'urgenza al Policlinico,

Reggio Calabria, neonati morti nell'armadio: la madre ai domiciliari. Forse un terzo caso

Esplosione in casa per una fuga di gas: morti due anziani a Meta di Sorrento - L'esplosione ha causato un incendio che si è propagato alle abitazioni vicine Roma, 2 settembre 2025 – Ci sarebbe una fuga di gas all'origine ...

