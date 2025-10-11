Morti due detenuti di San Vittore Raul tragedia al suo compleanno Ipotesi | intossicazione da droga

di Marianna Vazzana MILANO Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte di due detenuti di San Vittore. Vite spezzate a distanza di 12 ore. La prima è quella di Raul Alfonso Oruna Vasquez, peruviano, che si è spento giovedì sera alla vigilia del suo 36esimo compleanno. Ha avuto una crisi respiratoria, l’allarme è stato immediato ed è stato rianimato. Il suo cuore batteva quando è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, ma non ce l’ha fatta. La seconda è quella di Mohammed Vezian, marocchino di 48 anni, deceduto ieri mattina nel penitenziario. Altri tre hanno accusato un malore nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

