Morti due detenuti di San Vittore Raul tragedia al suo compleanno Ipotesi | intossicazione da droga

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marianna Vazzana MILANO Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte di due detenuti di San Vittore. Vite spezzate a distanza di 12 ore. La prima è quella di Raul Alfonso Oruna Vasquez, peruviano, che si è spento giovedì sera alla vigilia del suo 36esimo compleanno. Ha avuto una crisi respiratoria, l’allarme è stato immediato ed è stato rianimato. Il suo cuore batteva quando è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, ma non ce l’ha fatta. La seconda è quella di Mohammed Vezian, marocchino di 48 anni, deceduto ieri mattina nel penitenziario. Altri tre hanno accusato un malore nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

morti due detenuti di san vittore raul tragedia al suo compleanno ipotesi intossicazione da droga

© Ilgiorno.it - Morti due detenuti di San Vittore. Raul, tragedia al suo compleanno. Ipotesi: intossicazione da droga

In questa notizia si parla di: morti - detenuti

Sparatoria in un centro migranti a Dallas: morti due detenuti, l'attentatore si è tolto la vita

Rivolte in carcere in Ecuador, 30 detenuti morti in una settimana

Morti due detenuti a San Vittore, perquisizione straordinaria in carcere

morti due detenuti sanMorti due detenuti di San Vittore. Raul, tragedia al suo compleanno. Ipotesi: intossicazione da droga - Perquisite le celle, al momento non è stata trovata droga. Segnala ilgiorno.it

morti due detenuti sanDue detenuti morti a San Vittore, forse intossicati dalla droga - Sono in corso le indagini della polizia Penitenziaria per capire cosa sia accaduto nell'istituto di pena milanese, dove ieri sera un uomo ha perso la vita dopo ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Morti Due Detenuti San