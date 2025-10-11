Morti bianche emergenza continua | Puglia settima con 33 casi nel Foggiano 6 infortuni letali

La provincia di Foggia sale al 23esimo posto in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro rispetto al numero degli occupati. In base all’aggiornamento al 31 agosto dell’elaborazione statistica a cura dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering su dati Inail. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Santa Marina la “serata Pasquale Fortunato”: si parla di morti bianche, giustizia, pace, poesia e dei libri di Maurelli e Rubano

Femminicidi, naufragi, morti bianche e botulino: ma l’importante è produrre. Possibilmente armi

I lavoratori italiani non sono tutelati: le morti bianche vengono trattate come danni collaterali

Morti sul lavoro, il bollettino di guerra continua: altri tre operai hanno perso la vita - Tre incidenti, in Veneto, Campania e Lazio, allungano la tragica conta delle vittime sul posto di lavoro.

Landini: "Altre morti sul lavoro? È una strage, non un'emergenza. Salute e sicurezza considerati un costo" - La logica è sempre quella: si continua a morire perché la salute e la sicurezza sono considerate un ...