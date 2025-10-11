Morte 23 persone nell'alluvione in Messico | tra le vittime anche un bambino e un agente di polizia

11 ott 2025

Dalla giornata di ieri venerdì 10 ottobre le autorità della protezione civile messicana hanno segnalato intense precipitazioni: purtroppo ci sono già 23 morti. Tra le vittime anche un bambino nello stato di Veracruz e un agente di polizia a Queretaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

