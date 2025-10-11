Morta schiacciata dal finestrino elettrico della sua Fiat 500 Il caso di Bernadette Delmotte in Francia e la lettera a Elkann | Non vogliamo soldi
È rimasta intrappolata con il collo nel finestrino automatico della sua auto, una Fiat 500, mentre la stava pulendo davanti casa. Così è morta Bernadette Delmotte, 65 anni, residente a Bissy-sur-Fley, nella Saona e Loira, il 13 giugno scorso. A trovare il corpo sono stati i familiari, che hanno subito allertato i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente domestico legato a una manovra involontaria. Secondo quanto ricostruisce un’amica a Bfmtv, l’auto sarebbe partita all’indietro perché senza freno a mano inserito. Nel tentativo di bloccarla, la donna si sarebbe sporta dal finestrino per tirare la leva del freno interno, ma avrebbe premuto accidentalmente il comando del finestrino elettrico, che si è chiuso stringendole il collo. 🔗 Leggi su Open.online
