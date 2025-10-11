"Non è una questione di voti, ma di metodo": il capogruppo consiliare della lista Si Può Emanuele Morese da noi interpellato racconta dello strappo da lui effettuato nella maggioranza disertando, insieme ai consiglieri Giulia Marinangeli e Andrea Susino, il consiglio comunale sulla fusione tra la San Giorgio Energie e Astea. C’è delusione nelle sue parole nel riferire che la rottura verificatasi nella maggioranza sia dovuta ad una questione di principio: "La partecipazione dei cittadini", principio che, secondo lui, è stato disatteso nella gestione della vicenda fusione. Spiega poi che "nessuno di noi è contrario alla fusione in sé, ma non si può decidere una cosa del genere senza un passaggio pubblico, senza spiegare prima ai cittadini cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morese spiega il ’gran rifiuto’:: "No al metodo, non alla fusione"