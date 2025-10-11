Morcone cerimonia di commemorazione del carabiniere Elio Di Mella

Comunicato stampa Questa mattina, a Morcone, si è svolta la cerimonia di commemorazione del Carabiniere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Elio Di Mella, ucciso il 7 ottobre 1982 nel corso di un conflitto a fuoco con esponenti della . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

