Monza tenta di entrare nel Guinness World Record | l' appuntamento il 12 ottobre

Monzatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza tenta di entrare nella Guinness World Record, ma per realizzare il primato lancia un appello alla rete. L’obiettivo è quello di creare la più lunga catena umana dove i partecipanti dovranno eseguire una sequenza di batti mani accompagnati da una filastrocca.Data e luogo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

