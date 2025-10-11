Monza tenta di entrare nel Guinness World Record | l' appuntamento il 12 ottobre
Monza tenta di entrare nella Guinness World Record, ma per realizzare il primato lancia un appello alla rete. L’obiettivo è quello di creare la più lunga catena umana dove i partecipanti dovranno eseguire una sequenza di batti mani accompagnati da una filastrocca.Data e luogo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: monza - tenta
Tenta di spacciarsi per il cugino: arrestato a Monza giovane rapinatore (già ricercato)
Tenta di spacciarsi per il cugino: arrestato a Monza giovane rapinatore (già ricercato)
Serie B: la sfida col Bari finisce 1-1. Monza tenta l’allungo, ma al San Nicola è pari
Questura di Monza e della Brianza: LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA CITTADINA PERUVIANA DESTINATARIA DI PROVVEDIMENTO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER TENTATO OMICIDIO. #giornaleinfobrianza #adnkronos #monza - facebook.com Vai su Facebook