Monza sulle strade spariscono i cestini ma spuntano ancora le discariche
Cestini che spariscono nelle strade. Discariche che invece appaiono improvvisamente e crescono di giorno in giorno. Quello dei rifiuti continua a tenere banco fra i problemi più sentiti dai cittadini monzesi e nei quartieri e anche sui social le segnalazioni in merito si susseguono di continuo.
A Monza cambia la viabilità: le strade che diventano a senso unico
Operazione "Strade sicure" a Monza: ecco i risultati della presenza dei militari in città
L'Inter arriva a Monza: tutte le strade chiuse e come cambia la viabilità
C'è chi ha bloccato strade, piazze, porti. Da Milano a Monza, da Lecco a Genova: in queste giornate di mobilitazione l? nostr? collegh? hanno preso parte un po' ovunque alle imponenti manifestazioni per fermare il genocidio a Gaza. Campsirago Residenza è
Come stanno le strade di Monza e quali rischiano di sprofondare (come in via Mentana)
Voragine in via Mentana a Monza: strade chiuse e mezzi deviati giovedì 25 settembre. Tutte le informazioni - Dopo il cedimento dell'asfalto in via Mentana di questo pomeriggio la fornitura di acqua potabile sta tornando regolare in tutta la città.