Monza Pastori e Casanova Crolli e allarme sicurezza a vent’anni dalla chiusura della storica tessitura

A Monza il tempo sembra essersi fermato in via Dante. Tra scheletri architettonici e polvere, la storica fabbrica Pastori e Casanova, un tempo fiore all’occhiello dell’industria tessile monzese, resta lì, 25mila metri quadrati di area dismessa da quasi vent’anni. L’ultimo allarme è di pochi giorni fa: un nuovo pezzo di tetto è crollato, alimentando la preoccupazione dei residenti. "Negli scorsi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni dai residenti preoccupati perché è caduto un altro pezzo di tetto, oltre che per la situazione di degrado e abbandono – commenta Giada Turato, presidente dell’associazione Connetti Monza e Brianza (ed ex assessora alla Viabilità e Ambiente della giunta Pilotto) –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

