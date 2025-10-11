Monza ko nel test a Parma Capolupo sorriso Bianco
Una sconfitta di misura ma anche diverse buone indicazioni contro una squadra di categoria superiore. A Collecchio il Monza cede 2-1 al Parma nell’amichevole organizzata per mantenere il ritmo gara durante la pausa Nazionali. Al vantaggio biancorosso di Capolupo hanno risposto le reti emiliane di Almqvist e Cutrone. Il tecnico Bianco, considerate le diverse defezioni, ha proposto dall’inizio una formazione mista tra titolari e riserve per poi fare ampie rotazioni nella ripresa. Oltre al giovane Capolupo, buona prestazione da parte di Keita (autore dell’assist e di diverse giocate degne di nota) e Maric che nel secondo tempo ha sfiorato più volte il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
