Una sconfitta di misura ma anche diverse buone indicazioni contro una squadra di categoria superiore. A Collecchio il Monza cede 2-1 al Parma nell’amichevole organizzata per mantenere il ritmo gara durante la pausa Nazionali. Al vantaggio biancorosso di Capolupo hanno risposto le reti emiliane di Almqvist e Cutrone. Il tecnico Bianco, considerate le diverse defezioni, ha proposto dall’inizio una formazione mista tra titolari e riserve per poi fare ampie rotazioni nella ripresa. Oltre al giovane Capolupo, buona prestazione da parte di Keita (autore dell’assist e di diverse giocate degne di nota) e Maric che nel secondo tempo ha sfiorato più volte il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza ko nel test a Parma. Capolupo, sorriso Bianco