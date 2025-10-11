Monti | Bene Meloni che abbandona il populismo di bilancio Il premierato farebbe male all' Italia

"Vorrei fare una premessa: io sono vecchio, molto più di quanto possa apparire, perché ho mandato la Guardia di Finanza a Cortina non nel 2011, ma nel 536 d.C.», scherza Mario Monti, sul palco della Festa dell’Ottimismo del Foglio a Firenze. Poi, tornando serio, l'ex premeir osserva: "Il ministro Crosetto ha detto cose importanti sul superamento dell’unanimità in Europa. Mi auguro che lui e il ministro Tajani riescano a convincere la presidente del Consiglio a cambiare idea, perché finché resta il diritto di veto, ogni parola sull’Europa è carta straccia". Per Monti, "l’Europa oggi assomiglia all’Italia dei Comuni: non quella della magnificenza medicea, ma quella in cui l’un contro l’altro armato chiamava un podestà forestiero". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Monti: "Bene Meloni che abbandona il populismo di bilancio. Il premierato farebbe male all'Italia"

In questa notizia si parla di: monti - bene

Convegno di Capri, Monti: La manovra? Bene lo sforzo sulla detassazione per i giovani

State cercando una panna vegetale che monti davvero bene? Eccola qui La Flora Crema da montare è soffice, cremosa e super stabile: resta montata più di 4 ore ed è perfetta per torte, dolci e dessert Ma vi svelo un segreto... è buonissima anche non m - facebook.com Vai su Facebook

Mario Monti: “Mi preoccupa la subordinazione a Trump. Meloni non sta sfruttando bene il suo rapporto con lui” - Mario Monti, ospite a In Onda, critica la posizione del Governo italiano rispetto a Donald Trump: “Quello che mi preoccupa è la subordinazione dell’Italia a Trump. Si legge su la7.it

Scontro Italia-Francia, Mario Monti: «Parigi è in difficoltà, cerchi collaborazione invece di piccoli litigi. Bene Meloni sui conti» - Un governo che in questo momento ha le difficoltà del governo francese farebbe bene a cercare la collaborazione e l’apporto di tutti, più ... Lo riporta corriere.it