Monterosso attivo il nuovo Bancomat | Risposta concreta alle esigenze del quartiere

Bergamo. Monterosso ha unovamente un punto bancomat. È attivo il nuovo sportello della BCC Carate e Treviglio nel quartiere, in via Giulio Cesare 71: colma un vuoto significativo venutosi a creare con la chiusura mesi addietro del servizio postale. Oltre alla posta, infatti, era venuto meno anche il servizio Bancomat, costringendo i residenti, soprattutto le persone anziane, a spostarsi al di là della circonvallazione per svolgere le operazioni bancarie. Un disagio che trova risposta grazie alla collaborazione tra enti pubblici, sindacati e istituti bancari. “Sono molto grata al presidente di Aler Bergamo Corrado Zambelli e al Segretario generale della CGIL Bergamo Marco Toscano, che hanno acconsentito a dedicare uno spazio nella nuova sede territoriale della CGIL dove collocare il servizio Bancomat. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

