Sono in via di ultimazione due lavori che daranno una nuova impronta al centro storico del piccolo borgo di Monteleone di Fermo, uno dei comuni più piccoli e suggestivi dell’entroterra Fermano. Si tratta di un intervento per il consolidamento del versante ovest del centro storico, realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno per frenare i fenomeni di dissesto idrogeologico per un valore complessivo di 850.000 euro. "Un intervento molto importante per vari motivi – spiega il sindaco Marco Fabiani (foto) –. In primo luogo un piccolo comune come il nostro non avrebbe avuto da solo le risorse per effettuare un intervento di questa portata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monteleone, due interventi per ridare luce al centro