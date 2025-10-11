Montecatini in scena il musical cult ‘Hairspray the Broadway’

Montecatini Terme, 10 ottobre 2025 – A Montecatini arriva in scena ‘Hairspray the Broadway’, musical nella versione italiana prodotta dalla Music Times. I numeri del suo successo parlano da soli, conta 40 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce e 41 cambi scena. Un titolo cult che ha debuttato a Broadway nel 2002 ed è rimasto in scena per 2642 repliche, vincendo otto Tony Awards. Appuntamento venerdì 17 ottobre, alle ore 21 quando il musical andrà in scena al Teatro Verdi di Montecatini, con la regia di Denny Lanza, “Hairspray the Broadway musical” ha come protagonisti Eraldo Moretto, in arte “La Cesira”, nel ruolo di Edna Turnblad, madre in sovrappeso della giovane protagonista Tracy, e Matilde Brandi nel ruolo della cattivissima Velma Von Tussle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

