Monster e la sessualità di Anthony Perkins | cosa c'è di vero nella serie Netflix

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monster su Netflix non si limita a raccontare la storia di un serial killer come Ed Gein, ma affronta anche la sessualità di Anthony Perkins, tra relazioni segrete, terapie di conversione e silenzi familiari. Il figlio Oz, oggi regista horror acclamato, rivela: "In casa era un argomento proibito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

