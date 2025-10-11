Monster e la sessualità di Anthony Perkins | cosa c'è di vero nella serie Netflix
Monster su Netflix non si limita a raccontare la storia di un serial killer come Ed Gein, ma affronta anche la sessualità di Anthony Perkins, tra relazioni segrete, terapie di conversione e silenzi familiari. Il figlio Oz, oggi regista horror acclamato, rivela: "In casa era un argomento proibito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
