Monopoli-Salernitana domenica 12 ottobre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
In testa al girone C della serie C dopo 8 giornate c’è la Salernitana di Raffaele, intenzionata a riprendersi quanto tolto ingiustamente pochi mesi fa; altra tappa di passaggio verso il ritorno in cadetteria è la sfida interna contro il Monopoli. Il gabbiano prosegue nella sua lenta crescita facendo da mina vagante in un girone ricco di grandi piazze e corazzate. Per ora i pugliesi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
