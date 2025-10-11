Monopoli-Salernitana domenica 12 ottobre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Pochi gol al Veneziani
In testa al girone C della serie C dopo 8 giornate c’è la Salernitana di Raffaele, intenzionata a riprendersi quanto tolto ingiustamente pochi mesi fa; altra tappa di passaggio verso il ritorno in cadetteria è la sfida interna contro il Monopoli. Il gabbiano prosegue nella sua lenta crescita facendo da mina vagante in un girone ricco di grandi piazze e corazzate. Per ora i pugliesi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: monopoli - salernitana
Esame trasferta: la Salernitana difende il primato a Monopoli
La Salernitana è pronta per Monopoli: Raffaele prepara le novità
Salernitana, primo bivio della stagione: a Monopoli per tentare la fuga?
Telesveva. . +++SERIE C, KO CASALINGHI PER FOGGIA E PICERNO: LA PANCHINA DI DE LUCA E' IN BILICO. DOMANI CASARANO-CERIGNOLA, MONOPOLI-SALERNITANA E BENEVENTO-TEAM ALTAMURA - SERIE D, IMPEGNI CASALINGHI PER FI - facebook.com Vai su Facebook
SALERNITANA A MONOPOLI, RAFFAELE: “PARTITA SPIGOLOSA, AFFRONTIAMOLA CON INTELLIGENZA E VOGLIA DI FAR BENE” La Salernitana torna in campo e lo farà nel fin qui insolito orario delle 12:30 sul campo del Monopoli. Domani... - X Vai su X
Pronostico SS Monopoli vs Salernitana – 12 Ottobre 2025 - Salernitana apre una giornata interessante di Serie C, con fischio d’inizio alle 12:30 del 12 Ottobre 2025 allo Stadio Vito Simone ... news-sports.it scrive
Monopoli-Salernitana: le probabili formazioni - Di Vincenzo Milite La Salernitana, attualmente capolista, si prepara ad affrontare due trasferte impegnative nelle prossime due settimane, prima a Monopoli e poi a Catania. Riporta ilvescovado.it