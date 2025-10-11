Mondiali 2026 Italia la mancata qualificazione può costare caro | tripla minaccia da evitare!

Inter News 24 Mondiali 2026 Italia, l’ipotesi di una nuova esclusione rischia di avere ripercussioni devastanti a livello sportivo, politico ed economico. Il rischio di mancare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo è un incubo che il calcio italiano non può permettersi. Sarebbe una tripla sconfitta, destinata a lasciare cicatrici difficili da rimarginare: sportiva, politica ed economica come si legge su Calcionews24.com. Il primo colpo, quello sportivo, sarebbe devastante. Non qualificarsi per il Mondiale del 2026 significherebbe entrare nella storia per il motivo sbagliato, con una statistica che nessuna grande nazione calcistica ha mai raggiunto: Brasile, Argentina, Germania e Francia non sono mai mancate a più di due edizioni consecutive. 🔗 Leggi su Internews24.com

