Mondiali 2026 Estonia-Italia 1-3
22.47 Col successo a Tallinn l'Italia consolida il 2° posto nel girone I. Azzurri aggressivi, Kean sblocca al 4' imbeccato da Dimarco. La punta poi s' infortuna e subentra Pio Esposito.Retegui si procura un rigore, ma poi si fa ipnotizzare da Hien (30') con l'aiuto del palo. Retegui si riscatta al 38' segnando su invito di Orsolini. Nella ripresa, grandi occasioni per Raspadori e Spinazzola. Il tris è il primo gol in Nazionale di Esposito (74') con un bel colpo al volo.La 'papera' di Donnarumma (76') regala il gol a Sappinen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Con la vittoria di oggi della Nazionale maschile di calcio della Norvegia contro Israele (per 5 a 0 Israele), diventa sempre più certo che l'Italia dovrà disputare i playoff per qualificarsi ai Mondiali.