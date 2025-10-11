Mondiali 2026 Estonia-Italia 1-3

22.47 Col successo a Tallinn l'Italia consolida il 2° posto nel girone I. Azzurri aggressivi, Kean sblocca al 4' imbeccato da Dimarco. La punta poi s' infortuna e subentra Pio Esposito.Retegui si procura un rigore, ma poi si fa ipnotizzare da Hien (30') con l'aiuto del palo. Retegui si riscatta al 38' segnando su invito di Orsolini. Nella ripresa, grandi occasioni per Raspadori e Spinazzola. Il tris è il primo gol in Nazionale di Esposito (74') con un bel colpo al volo.La 'papera' di Donnarumma (76') regala il gol a Sappinen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it