Mondiale Italia agli spareggi | le possibili avversarie
Si profila sempre più lo spettro spareggi per l’Italia, anche dopo la vittoria della Nazionale azzurra contro l’Estonia di questa sera. Se non è ufficiale, poco ci manca: l’ Italia, anche per quest’edizione e per la terza volta di fila, andrà agli spareggi per l’accesso ai Mondiali. La vittoria contro l’ Estonia di questa sera è servita ad avvicinare tale scenario, ma non a insidiare la Norvegia: quest’ultima, infatti, ha strapazzato Israele per 5-0 e si è assicurata, difatti, la vittoria del girone di qualificazione. A questo punto, i tifosi si interrogano su quale potrà essere la prima avversaria dell’Italia agli spareggi che si terranno nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: mondiale - italia
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Mondiale nuoto di Singapore 2025: L’Italia vince l’argento nella staffetta mista in acque libere
Cosa ha fatto Iocchi Gratta e perché ha compromesso il Mondiale dell’Italia: sanzione pesantissima per un gesto folle
Parte la missione Mondiale Come finisce #EstoniaItalia? ? #DAZN - X Vai su X
Day 4 al Mondiale Nacra 17 & 49ers a Cagliari Italia sempre in testa con Ugolini-Giubilei, mentre Germani-Caruso si posizionano in Top 4 https://bit.ly/mondiale-nacra49-251010 Sardinia Sailing Cup | Nacra 17 Sailing | 49er Sailing | Associazione It - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali, Italia, il futuro in 4 giorni: chi può prendere agli spareggi in gara secca e dove si gioca - Gli azzurri dio Gattuso legati al destino della Norvegia, quasi scontati i playoff per andare ai Mondiali con semifinale ed eventuale finale, tra i possibili avversari spauracchio Kvara ... Scrive sport.virgilio.it
Italia, rischio playoff per i Mondiali 2026: le possibili avversarie e il funzionamento degli spareggi - Un percorso non nuovo per la Nazionale italiana, che dopo le delusioni di Russia 2018 e Qatar 2022 cerca finalmente di tornare sul palcoscenico mondiale. Come scrive gonfialarete.com