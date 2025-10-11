Mondiale Italia agli spareggi | le possibili avversarie

Si profila sempre più lo spettro spareggi per l’Italia, anche dopo la vittoria della Nazionale azzurra contro l’Estonia di questa sera. Se non è ufficiale, poco ci manca: l’ Italia, anche per quest’edizione e per la terza volta di fila, andrà agli spareggi per l’accesso ai Mondiali. La vittoria contro l’ Estonia di questa sera è servita ad avvicinare tale scenario, ma non a insidiare la Norvegia: quest’ultima, infatti, ha strapazzato Israele per 5-0 e si è assicurata, difatti, la vittoria del girone di qualificazione. A questo punto, i tifosi si interrogano su quale potrà essere la prima avversaria dell’Italia agli spareggi che si terranno nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

