Monaco ufficiale il cambio in panchina | Pocognoli è il nuovo allenatore il comunicato
Monaco, ufficiale il nuovo corso: Sébastien Pocognoli nominato allenatore, diffuso il comunicato del club L’AS Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo tecnico della prima squadra. Il 38enne allenatore belga ha sottoscritto un contratto con i Rouge & Blanc valido fino a giugno 2027, aprendo così un nuovo capitolo per il club del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: monaco - ufficiale
João Palhinha al Tottenham: adesso è ufficiale il prestito dal Bayern Monaco. La nota
Woltemade, né Inter e né Bayern Monaco: ufficiale il trasferimento al Newcastle! Il comunicato
Pogba affronterà la Juve col suo Monaco, adesso è ufficiale! L’ex bianconero inserito nella lista Champions del club francese
UFFICIALE - #Monaco, arriva l'esonero di #Hütter. Pocognoli pronto a prenderne il posto? - X Vai su X
Rivale della Juventus in Champions, il Monaco cambia allenatore: ora è ufficiale Vai su Facebook
Monaco, ufficiale il cambio in panchina: Pocognoli è il nuovo allenatore, il comunicato - Monaco, ufficiale il nuovo corso: Sébastien Pocognoli nominato allenatore, diffuso il comunicato del club L’AS Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo tecnico della prima s ... calcionews24.com scrive
Monaco su Thiago Motta: la risposta all’interesse del club - Hutter, ma l’ex allenatore della Juventus non sembra intenzionato ad accettare. europacalcio.it scrive