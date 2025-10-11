Monaco ufficiale il cambio in panchina | Pocognoli è il nuovo allenatore il comunicato

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monaco, ufficiale il nuovo corso: Sébastien Pocognoli nominato allenatore, diffuso il comunicato del club L’AS Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo tecnico della prima squadra. Il 38enne allenatore belga ha sottoscritto un contratto con i Rouge & Blanc valido fino a giugno 2027, aprendo così un nuovo capitolo per il club del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

monaco ufficiale il cambio in panchina pocognoli 232 il nuovo allenatore il comunicato

© Calcionews24.com - Monaco, ufficiale il cambio in panchina: Pocognoli è il nuovo allenatore, il comunicato

In questa notizia si parla di: monaco - ufficiale

João Palhinha al Tottenham: adesso è ufficiale il prestito dal Bayern Monaco. La nota

Woltemade, né Inter e né Bayern Monaco: ufficiale il trasferimento al Newcastle! Il comunicato

Pogba affronterà la Juve col suo Monaco, adesso è ufficiale! L’ex bianconero inserito nella lista Champions del club francese

monaco ufficiale cambio panchinaMonaco, ufficiale il cambio in panchina: Pocognoli è il nuovo allenatore, il comunicato - Monaco, ufficiale il nuovo corso: Sébastien Pocognoli nominato allenatore, diffuso il comunicato del club L’AS Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo tecnico della prima s ... calcionews24.com scrive

monaco ufficiale cambio panchinaMonaco su Thiago Motta: la risposta all’interesse del club - Hutter, ma l’ex allenatore della Juventus non sembra intenzionato ad accettare. europacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monaco Ufficiale Cambio Panchina