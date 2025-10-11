Molly Thomson | L' arrampicata è come un grande parco giochi inclusivo

Vanityfair.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atleta The North Face ci racconta come ogni parete, reale o simbolica, possa trasformarsi in un atto di forza, equilibrio ed emancipazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

molly thomson l arrampicata 232 come un grande parco giochi inclusivo

© Vanityfair.it - Molly Thomson: «L'arrampicata è come un grande parco giochi inclusivo»

In questa notizia si parla di: molly - thomson

molly thomson arrampicata 232Molly Thomson: «L'arrampicata &#232; come un grande parco giochi inclusivo» - L'atleta The North Face ci racconta come ogni parete, reale o simbolica, possa trasformarsi in un atto di forza, equilibrio ed emancipazione ... Da vanityfair.it

Molly Thompson-Smith, Campionati Europei di Arrampicata Monaco 2022 - com &#232; un sito che tratta di arrampicata, alpinismo, trekking, vie ferrate, freeride, sci alpinismo, snowboard, racchette da neve, arrampicata su ghiaccio su tutte le montagne del mondo. Come scrive planetmountain.com

Cerca Video su questo argomento: Molly Thomson Arrampicata 232