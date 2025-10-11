Mollicone all’evento La musica unisce lunedì 13 ottobre
ROMA – Lunedì 13 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il concerto “La musica unisce”, eseguito dal Coro della Scuola Europea di Bruxelles IV e dai Solisti del “Fabbrica” Young Artist Program Teatro dell’Opera di Roma. Sarà presente l’on. Federico Mollicone (foto), presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Videomessaggio di saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
