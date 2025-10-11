Molina Juve il piano bianconero per gennaio | si lavora a un prestito oneroso con l’Atlético Madrid
La Juventus prepara le prime mosse in vista del calciomercato invernale e torna con decisione su Nahuel Molina, esterno argentino dell’ Atlético Madrid. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera sta valutando concretamente l’operazione, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. L’obiettivo è rinforzare la fascia destra con un giocatore di esperienza, qualità e spinta offensiva, caratteristiche che fanno di Molina un profilo perfettamente compatibile con le idee tattiche di Igor Tudor. Il giocatore, reduce da un inizio di stagione complicato, non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Diego Simeone. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
