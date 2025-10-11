«Chi non era schierato era ritenuto fascista. Il silenzio era considerato assenso. Furono contestati persino De Gregori e De André. Insinuarono che Lucio finanziasse Ordine Nuovo, e che le braccia alzate nella copertina di La collina dei ciliegi fossero saluti romani, mentre per noi quelle braccia tese al cielo avevano un senso mistico». A ricordarlo Mogol, al secolo Giulio Rapetti, nell’intervista a tutto campo a Camilla Baresani di 7, il magazine del Corriere della Sera. Quel fascista di Battisti: Mogol sbugiarda la sinistra. Mogol lo spiega bene nell’intervista: «La realtà è che a Lucio interessava solo la musica, non si è mai interessato di politica, e io appartenevo a una cultura socialista e pacifista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mogol rivela lo ‘schiaffo’ di Battisti ad Agnelli: “Rifiutò 2 miliardi. Etichettato fascista perché era un uomo libero”