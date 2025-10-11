Mogol | Io e Battisti non eravamo fascisti Non litigammo tra noi finì per questioni economiche

A un anno dai 90 anni Mogol si racconta in un libro e in un'intervista parla del so rapporto con Lucio Battisti, della loro amicizia ma anche della rottura e delle accuse di fascismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mogol - battisti

“Emozioni” al Parco delle Querce: Gianmarco Carroccia canta Battisti e Mogol

Un "Canto libero". Ecco le canzoni di Battisti e Mogol

Leandro Ghetti, il più fedele interprete dell’opera di Battisti e Mogol in concerto ad Arcole

Stasera si riaccende la magia a San Benedetto del Tronto! Nella splendida cornice di Piazza Piacentini, per la Festa del Patrono, i Prendila Così – Mogol Battisti Tribute Band ritrovano il piacere di condividere il palco con gli straordinari Audio 2, ospiti spe - facebook.com Vai su Facebook

Mogol: “Io e Battisti non eravamo fascisti. Non litigammo, tra noi finì per questioni economiche” - A un anno dai 90 anni Mogol si racconta in un libro e in un'intervista parla del so rapporto con Lucio Battisti, della loro amicizia ma anche della rottura ... Come scrive fanpage.it

Giulio Rapetti Mogol: «Battisti rifiutò 2 miliardi da Agnelli, ma tra noi finì per delle quote azionarie. Di sua moglie non mi parlò mai. Noi fascisti? Ecco la verità» - Incontri con star internazionali, giovani talenti (come Mina) portati al successo e in mezzo una vita da romanzo: ora il grande autore si racconta in un libro: «Conoscevo l’inglese perché mio padre mi ... Da corriere.it