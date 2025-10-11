Modric instancabile | con il Milan minuti importanti E le statistiche parlano per lui

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric totalmente indispensabile per il Milan e per la Croazia: il centrocampista rossonero non si ferma mai in questo inizio di stagione. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric instancabile con il milan minuti importanti e le statistiche parlano per lui

© Pianetamilan.it - Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui

In questa notizia si parla di: modric - instancabile

modric instancabile milan minutiModric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui - Luka Modric totalmente indispensabile per il Milan e per la Croazia: il centrocampista rossonero non si ferma mai in questo inizio di stagione. msn.com scrive

modric instancabile milan minutiMilan, Modric non conosce riposo: dal suo arrivo sempre titolare in rossonero e in nazionale - ” Lo slogan della Duracell sembra scritto per Luka Modric, che a 40 anni continua a illuminare i campi di Serie A e d’Europa. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Modric Instancabile Milan Minuti