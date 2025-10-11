Modifiche al calendario scolastico Pestelli FdI | La Regione apra un tavolo di confronto per evitare disagi
Il consigliere regionale Luca Pestelli (Fratelli d'Italia) ritorna sul delicato tema dell'eventuale modifica del calendario scolastico proposto dall'assessore Conti. “Il consiglio provinciale di Forlì-Cesena - spiega il rappresentante Fdi - ha approvato all’unanimità un ordine del giorno promosso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: modifiche - calendario
Treni, modifiche alla circolazione dalla settimana di Ferragosto: calendario e tratte Trenitalia e Italo
Eventi Scalini: aspettando il calendario delle manifestazioni, ci sono già le modifiche alla viabilità
Città Spettacolo, cambia il calendario di conferimento dei rifiuti: ecco le modifiche
#MetroC: aggiornato il calendario dei lavori e delle modifiche al servizio fino al 13 ottobre. ? Oggi prevista limitazione serale con le ultime corse dal capolinea di Pantano alle 20.30 e da San Giovanni alle 21, poi saranno attive le navette bus MC Sa - facebook.com Vai su Facebook
Calendario scolastico - Il calendario scolastico fissa l'inizio e il termine delle lezioni, la sospensione per le vacanze natalizie e pasquali, oltre a quantificare i giorni complessivi di lezione per le Istituzioni ... Secondo regione.lazio.it
Calendario scolastico: quando si torna in classe, i ponti, le festività e l'ultimo giorno di scuola. Tutte le date regione per regione - Dal Ponte di Ognissanti alle vacanze di Natale, da quelle di Pasqua ai ponti di primavera, fino alla prima “storica” Maturità in partenza di giovedì. Lo riporta msn.com