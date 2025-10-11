Modena omicidio-suicidio sconvolge Mirandola | 86enne strangola la moglie e si getta dal balcone

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di quanto accaduto nella provincia di Modena dove u 86enne sembra abbia strangolato la moglie per poi gettarsi dal balcone di casa. Da quanto si apprende la donna era affetta da demenza senile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

