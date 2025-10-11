Modena omicidio-suicidio sconvolge Mirandola | 86enne strangola la moglie e si getta dal balcone
Si tratta di quanto accaduto nella provincia di Modena dove u 86enne sembra abbia strangolato la moglie per poi gettarsi dal balcone di casa. Da quanto si apprende la donna era affetta da demenza senile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: modena - omicidio
Psicoterapeuta morto a Modena con una cintura al collo, c'è anche l'ipotesi omicidio
Psicologo trovato morto con una cintura al collo a Modena. Non esclusa l’ipotesi di omicidio
Modena, psicologo in pensione trovato morto con una cintura al collo. Indagini aperte per omicidio
#Omicidio-#suicidio a #Mirandola (Modena): un 86enne ha ucciso la moglie di 89 anni, strangolandola, per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina dove vivevano. Dai primi accertamenti sembra che la donna soffrisse di demenza senile. Foto repertorio - X Vai su X
Omicidio a Modena: accoltellato a morte un uomo, fermato un 46enne tunisino Omicidio a Modena: un 46enne tunisino è stato fermato dai Carabinieri per l’uccisione di un connazionale dopo una violenta lite in un appartamento del centro. #notizie #news # - facebook.com Vai su Facebook