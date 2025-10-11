Mkhitaryan e la ferita aperta della finale di Champions | Col PSG un disastro senza scuse ricordo solo il silenzio del nostro spogliatoio Inzaghi aveva già intravisto…

Inter News 24 Mkhitaryan e la ferita aperta della finale di Champions: «Col PSG un disastro senza scuse, ricordo solo il silenzio dello spogliatoio». Le sue parole. Arrivano altri estratti dal libro di Henrikh Mkhitaryan, “La mia vita sempre al centro”, nei quali il centrocampista dell’Inter si sofferma sulla scorsa stagione e sulla finale di Champions League persa malamente contro il PSG. L’INIZIO DELLA SCORSA STAGIONE CON UN INZAGHI DIVERSO – « Inzaghi era posseduto da se stesso. Particolarmente Demone. Fin dai primi allenamenti della stagione 202425, la mia terza all’Inter, ha deciso di aumentare il livello di pressione sulla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

