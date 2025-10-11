Tadej Pogacar entra definitivamente nel mito, chiudendo la stagione 2025 del ciclismo con un’altra epica vittoria al Giro di Lombardia. La sua quinta consecutiva, superando un’altra leggenda come Fausto Coppi (che ne vinse 4 tra il 1946 e il 1949). Il copione di questo Lombardia è lo stesso delle ultime gare: a un certo punto, nello specifico sulle rampe del Passo di Ganda, Pogacar apre il gas e saluta chi ancora era rimasto a sua ruota dopo il forcing della Uae. L’unico a provare a opporre una flebile resistenza è Remco Evenepoel, che ormai neanche replica alle accelerazioni dello sloveno, ma corre per il secondo posto, arrivando al traguardo con un minuto e 48 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mito Pogacar: vince il quinto Lombardia di fila, superato anche Coppi. Il suo 2025 resterà nella storia dello sport