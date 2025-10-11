Mito Pogacar | vince il quinto Lombardia di fila superato anche Coppi Il suo 2025 resterà nella storia dello sport
Tadej Pogacar entra definitivamente nel mito, chiudendo la stagione 2025 del ciclismo con un’altra epica vittoria al Giro di Lombardia. La sua quinta consecutiva, superando un’altra leggenda come Fausto Coppi (che ne vinse 4 tra il 1946 e il 1949). Il copione di questo Lombardia è lo stesso delle ultime gare: a un certo punto, nello specifico sulle rampe del Passo di Ganda, Pogacar apre il gas e saluta chi ancora era rimasto a sua ruota dopo il forcing della Uae. L’unico a provare a opporre una flebile resistenza è Remco Evenepoel, che ormai neanche replica alle accelerazioni dello sloveno, ma corre per il secondo posto, arrivando al traguardo con un minuto e 48 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mito - pogacar
#UnAnnoFa... Tadej Pogacar aveva raggiunto e superato il mito Eddy Merckx? A sentire il belga la risposta era incredibilmente sì. - facebook.com Vai su Facebook
Un Anno Fa Mondiali Zurigo 2024 anche Eddy Merckx si inchina a Tadej Pogacar: È evidente che ora è più forte di me: - X Vai su X
Pogacar nella storia: vince per la quinta volta di fila il Lombardia e supera così Coppi - Pure l'ultima Classica Monumento del 2025 va al campione del mondo, che scatta a 30 km dall'arrivo, agguanta Simmons in fuga e fa subito il vuoto, gli resi ... Si legge su gazzetta.it
Pogacar vince il Giro di Lombardia, per lo sloveno è il quinto successo di fila - Tadej sempre più nella storia, eguaglia Coppi come numero totale di successi (ma nessuno ci era riuscito consecutivamente). Segnala msn.com