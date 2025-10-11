La polizia di Heidelberg, una piccola città del Mississippi, sta indagando su una sparatoria, avvenuta durante il weekend, nel campus scolastico. Ci sono 2 vittime. Un uomo di 18 anni è ricercato, ha detto in una dichiarazione l’ufficio dello sceriffo della contea di Jasper. Lo sceriffo ha chiesto a chiunque avesse informazioni di contattare il capo della polizia o l’ufficio dello sceriffo. La sparatoria è avvenuta nel campus scolastico dove venerdì sera gli Heidelberg Oilers stavano giocando la loro partita di football, ma non è chiaro esattamente quando siano stati esplosi i colpi né quanto fossero vicini allo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mississippi, sparatoria in un campus scolastico causa vittime: la polizia sul posto