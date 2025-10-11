Missili intercontinentali e armi ipersoniche | Kim svela il suo nuovo arsenale
Nel corso della parata militare organizzata dalla Corea del Nord per celebrare l'80esimo anniversario del Partito dei Lavoratori di Corea, al potere nel Paese, Pyongyang ha mostrato diverse nuove armi interessanti. I riflettori degli analisti internazionali sono puntati, in particolare, su due missili mai visti prima: il missile balistico intercontinentale Hwasong-20 e l' arma ipersonica Hwasong-11Ma. Alla presenza di vari ospiti stranieri, come l'ex presidente russo Dmitry Medvedev e il premier cinese Li Qiang, gli armamenti hanno sfilato nella capitale nordcoreana attraversando la centralissima piazza Kim Il Sung. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: missili - intercontinentali
Un duro intervento contro Washington e il prossimo presidente. Il patto militare con Mosca per i soldati sul fronte ucraino. Nuove immagini dei missili balistici intercontinentali. Il canale diretto fra Corea del Nord e Russia sulle forniture economiche di base. Il ditt Vai su Facebook
Missili intercontinentali e armi ipersoniche: Kim svela il suo nuovo arsenale - Pyongyang mostra i muscoli: alla parata per l’80esimo anniversario del partito la Corea del Nord ha svelato il nuovo missile Hwasong- Riporta ilgiornale.it
Alla parata militare, Kim sfoggia il missile intercontinentale. Al suo fianco Russia e Cina - C'erano anche il primo ministro cinese, Li Qiang, e il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, tra gli "ospiti ... Scrive huffingtonpost.it