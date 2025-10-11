Miss Blumare 2025 | Finale Regionale a Napoli In Palio la Crociera su MSC Grandiosa

Miss Blumare 2025: Napoli Pronta per la Finale Regionale, Verso la Crociera da Sogno. L’attesa è quasi finita per tutte le aspiranti reginette di bellezza della Campania. Domenica 12 Ottobre alle ore 20:30, presso il prestigioso “C’era una volta in America Dance Club Napoli ” in via Nicola Nicolini n.45, avrà luogo la FINALE REGIONALE del concorso nazionale di bellezza Miss Blumare 2025. Un appuntamento imperdibile che decreterà le rappresentanti della regione alla Finale Nazionale, oltre a incoronare Miss Blumare Campania 2025. Dalla Passerella Napoletana alla Crociera dei Sogni. L’evento, curato dal patron Pasquale Capasso per la regione Campania, vedrà sfilare le più belle ragazze del territorio, pronte a conquistare la giuria e il pubblico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Miss Blumare 2025: Finale Regionale a Napoli, In Palio la Crociera su MSC Grandiosa

In questa notizia si parla di: miss - blumare

Finale Regionale di Missblumare Piemonte al Jocasta Ristoriapizzorante Grill Music Pub di Cuneo. Ph: Maurizio Scaglia - facebook.com Vai su Facebook

La fascia di Miss Pietra a Noemi: fiorentina, batte tutte a 16 anni - Pietra Ligure – Ha 16 anni ed è fiorentina Noemi Carfora, la nuova Miss Pietra Ligure Blumare. Come scrive ilsecoloxix.it

Miss Italia 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla finalissima: chi sono le 40 ragazze in gara e dove vederla in tv e online - Ormai ci siamo: questa sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, verrà eletta la più bella d’Italia. Segnala quotidiano.net