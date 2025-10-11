Mirandola uccide la moglie malata e si lancia dal balcone | dramma della solitudine in Emilia

Cosa è successo a Mirandola: la ricostruzione del dramma. Una tragedia familiare ha sconvolto Mirandola, cittadina del Modenese, nella mattina di sabato 11 ottobre. In un appartamento di via San Faustino, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89, malata da tempo di demenza senile, prima di togliersi la vita gettandosi dal balcone del terzo piano della palazzina dove la coppia viveva da anni. Secondo la prima ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe strangolato la moglie sul divano del soggiorno, in un gesto disperato e pianificato. Poi, travolto dal rimorso e dal dolore, avrebbe deciso di farla finita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mirandola, uccide la moglie malata e si lancia dal balcone: dramma della solitudine in Emilia

