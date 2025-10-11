Minori patrocinio permanente del garante regionale ai motociclisti Baca contro gli abusi

Reggiotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante riconoscimento sul territorio calabrese arriva per il Baca (Bikers Against Child Abuse), associazione di motociclisti con finalità sociali che si impegna in varie iniziative anche con il gruppo attivo nella nostra regione, a Reggio. Antonio Marziale, garante per l'infanzia e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: minori - patrocinio

minori patrocinio permanente garanteInfanzia. Garante Marziale conferisce patrocinio permanente ai B.A.C.A. - Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, all’epilogo del suo secondo mandato, ha deciso di chiudere concedendo ai B. cn24tv.it scrive

minori patrocinio permanente garanteBambini abusati, il garante per l'infanzia conferisce il patrocinio ai Bikers - Il riconoscimento ai motociclisti reggini sarà l'ultimo atto di Antonio Marziale, alla fine della sua seconda legislatura ... Da rainews.it

