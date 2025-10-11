Minadeo Confintesa Sanità | Giornata salute mentale personale ospedali prima rete di accoglienza per chi soffre

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, la riflessione pubblica si concentra su un tema spesso trascurato ma fondamentale: la salute mentale come diritto universale. Un momento per guardare oltre le statistiche e le campagne di sensibilizzazione, e soffermarsi sul volto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minadeo - confintesa

Cerca Video su questo argomento: Minadeo Confintesa Sanit224 Giornata