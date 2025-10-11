Minadeo Confintesa Sanità | Giornata salute mentale personale ospedali prima rete di accoglienza per chi soffre
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, la riflessione pubblica si concentra su un tema spesso trascurato ma fondamentale: la salute mentale come diritto universale. Un momento per guardare oltre le statistiche e le campagne di sensibilizzazione, e soffermarsi sul volto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: minadeo - confintesa
#ConfintesaSanitàInforma ASL Napoli 3 Sud: Convocazione prova colloquio Avviso di Mobilità per 40 infermieri ?La prova colloquio si svolgerà dal 3 al 13 febbraio 2025 presso la Sede Centrale dell'ASL Napoli 3 Sud Aula De Guevara - Via Marco Vai su Facebook